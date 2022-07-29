Участников войны устроят на работу: запускается программа государственного содействия

В рамках госпрограммы участникам войны помогут трудоустроиться. Программа была одобрена на заседании правительства РА, и бенефициары уже могут обращаться в Единый офис социального обслуживания. На состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» пресс-конференции начальник отдела труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов РА Жора Саркисян заявил, что работа будет вестись по двум направлениям: бенефициары – участники войны и работодатели.

«С одной стороны, должна быть проведена работа с работодателями для информирования, выявления вакансий, с другой стороны, должны быть оценены потребности участников войны и, при необходимости, работы будут направляться», - сказал Жора Саркисян.

Содействие будет оказано как бенефициарам, так и работодателям. Работодатели должны подать заявки на участие при наличии вакансии. Единая социальная служба определит бенефициаров. При необходимости обучения бенефициара, этот процесс будет организован за счет государственного финансирования. Но у работодателя есть возможность выбора, если у него есть учебный центр, он может провести обучение у себя, если нет, то может обратиться в любой другой учебный центр. В противном случае Единая социальная служба выбор сделает сама.

Предлагаются следующие размеры компенсации: компенсация платы за обучение за весь период обучения до 5 месяцев, ежемесячно в максимальном размере 50 000 драмов РА. Кроме того, бенефициару будет предоставлена стипендия в размере 50 процентов от минимальной месячной заработной платы для покрытия его/ее расходов во время учебы. После прохождения профессионального обучения подписывается трудовой договор сроком на 1 год, и работодателю предлагается выделить максимум 50 000 драмов РА в месяц на налоговые платежи, исчисляемые с заработной платы получателя.

Следующий вариант: если бенефициар не нуждается в обучении и достаточно нескольких месяцев практики. В случае испытательного срока предлагается предоставить работодателю компенсацию в размере минимальной месячной заработной платы для выплаты заработной платы бенефициара в месячном разрезе, продолжительностью 3 месяца, и для компенсации налоговых платежей, рассчитываемых из заработной платы бенефициара, сроком на 3 месяца, максимум 25 000 драмов РА за каждый месяц, и сроком на 9 месяцев, максимум 50 000 драмов РА.

Если бенефициар не нуждается в обучении или практике и может быть сразу трудоустроен, то рекомендуется предоставить работодателю единовременную компенсацию в размере 300 000 драмов РА, если последний заключит трудовой договор с бенефициаром на срок не менее одного года.

Жора Саркисян отметил, что никакя сфера не получит каких-либо привилегий или ограничений. Работа будет вестись в том направлении, откуда были получены заявки на вакансии.

«До конца года планируется реализовать программу для 200 бенефициаров. Хочу подчеркнуть, что при росте спроса, мы очень быстро перераспределимся. То есть никто из желающих участвовать не останется в стороне из-за ограниченного количества мест или отсутствия финансирования. Мы рассчитываем реализовать программу для большого числа бенефициаров», - отметил Жора Саркисян.