Инициатива Фонда страхования военнослужащих и «Мегерян карпета» собрала более 8 млн драмов

28 июля Руслан Туманян, Артур Ованнисян, Артур Карапетян, Норайр Авагян и Сейран Согоян, получившие инвалидность при защите Родины, завязали последние узлы «Аревагорга» (Солнечный ковер), над которым многие работали почти целый год. Церемонию разрезания ковра также провели ребята.

Как сообщает «Арменпресс», совместная инициатива Фонда страхования военнослужащих и «Мегерян карпета» «Завяжи, чтобы... » была запущена 4 июня 2021 года. В рамках инициативы каждый мог завязать свой узел на «Аревагорге» и пожертвовать 1 000 драмов (2 доллара, или евро, или 150 рублей) за каждый узел, тем самым помочь военнослужащим, которые не пожалели свои жизни и здоровье ради нас, и их семьям.

«Аревагорг» из серии ковров Джрабердской области Арцаха. В центре ковра цветущий крест под лучами солнца, как символ света и защищающей силы.

Почти год множество людей и организаций, учащихся и знаменитостей каждый день посещали выставочный зал гостиницы «Марриотт» и вязали узлы ковра. Наши соотечественники диаспоры, подключились, связывая виртуальные узлы посредством сайта megerian.1000plus.am, тем самым проявив свою заботу и содействие нашим военнослужащим и их семьям.

Благодаря этой инициативе было собрано 8 123 000 драмов.

В ходе мероприятия главный исполнительный директор Фонда страхования военнослужащих Карине Саркисян отметила, что миссия фонда сформирована вокруг очень благородной идеи. Все мы должны ценить наших героев, уважать память погибших, также тех, кто жив и рядом с нами сегодня.

По словам основателя компании «Мегерян Карпет» Раффи Мегеряна, вязание этого ковра символизировало то, что, объединившись, мы можем добиться результатов. «Солнечный ковер» - это символ нашей силы и могущества.

На этом путь «Аревагорга» не закончился. Он был доставлен в «Мегерян Карпет» для прохождения специального процесса чистки и обработки, после чего он будет продан с аукциона, и вся выручка будет передана Фонда страхования военнослужащих.

Эта инициатива еще раз подтвердила идею, что даже небольшим, но единым вкладом мы можем создать достойное будущее для наших солдат и их семей.