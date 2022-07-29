Известны первые соперники сборных Армении по шахматам на Всемирной шахматной олимпиаде

Известны соперники женской и мужской сборных Армении по шахматам на Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает «Арменпресс», в первом туре 44-й Всемирной шахматной олимпиады, стартующей в индийском городе Ченнай, соперником мужской сборной Армении будет сборная Мадагаскара.

Женская сборная, возглавляемая Завеном Андриасяном, поборется со сборной Ботсваны.

Первые туры олимпиад начнутся 29 июля и завершатся 10 августа.

В составе мужской сборной Армении - Габриэл Саркисян, Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и Роберт Ованнисян.

Женской сборной - Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян.

Всемирная шахматная олимпиада в этом году пройдет в Индии, в городе Ченнай, с 29 июля по 10 августа.