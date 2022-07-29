Минобороны Норвегии сообщило о поставке Украине бронированных машин IVECO LAV III

Норвегия поставила Украине 14 патрульных бронированных автомобилей итальянского производства IVECO LAV III. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило министерство обороны королевства.

"Правительство постоянно оценивает возможности для дополнительной поддержки Киева", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. По данным министерства, автомобили такого типа имеют высокую мобильность и хороший уровень защиты.

Ранее Норвегия передала Украине 22 САУ М109, 100 зенитных ракетных комплексов Mistral, 4 тыс. противотанковых гранатометов, а также высокоточные РСЗО. Как заявил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам, Украине "нужно поставлять больше оружия".