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Минобороны Норвегии сообщило о поставке Украине бронированных машин IVECO LAV III

Минобороны Норвегии сообщило о поставке Украине бронированных машин IVECO LAV III

Норвегия поставила Украине 14 патрульных бронированных автомобилей итальянского производства IVECO LAV III. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило министерство обороны королевства.

"Правительство постоянно оценивает возможности для дополнительной поддержки Киева", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. По данным министерства, автомобили такого типа имеют высокую мобильность и хороший уровень защиты.

Ранее Норвегия передала Украине 22 САУ М109, 100 зенитных ракетных комплексов Mistral, 4 тыс. противотанковых гранатометов, а также высокоточные РСЗО. Как заявил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам, Украине "нужно поставлять больше оружия". 


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