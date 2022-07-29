Книга журналистки Рузанны Багратунян «Их время» посвящена подвигам врачей в первой Арцахской войне

Солдаты в белых халатах Арцахской войны 1991-1994 годов внесли не меньший вклад в дело победы, чем полководцы и азатамартики. Они спасали жизни, лечили солдат и вовращали их в строй, делали невозможное в самых невероятных условиях, ведь у всех была одна цель: освобождение Арцаха и единая победа армянского народа.

Как сообщает «Арменпресс», в книге «Их время», которая недавно была передана на суд читателей, рассказаны истории врачей, медсестер, фельдшеров, оказывавших медицинскую помощь раненым солдатам в Арцахской войне 1991-1994 гг. Она посвящена 30-летию образования Вооруженных сил Республики Армения.

Идея создания книги принадлежит Рузанне Багратунян, журналистке и редактору сайта «Киномир». Это результат четырехлетней работы (2018-2022). Издание книги (300 экземпляров) поддержали армянский меценат из диаспоры, Григор Кюркчян, армянский предприниматель из Ливана Микаэл Ваеджян, Министерство ОНКС РА (индивидуальный грант на исследовательскую работу) и НПО «YES». 116 медицинских работников - участников Арцахской войны получили книгу в подарок. Остальные экземпляры будут проданы, вырученные средства пойдут на английский перевод книги.

В книге собраны рассказы о людях, оказывавших медицинскую помощь раненым бойцам на передовой линии фронта, в полевых и военных госпиталях, которые своеобразно противостояли войне, искренне, просто, иногда недооценивая то, что они делали, говоря «героизм врача - спасти жизнь солдата». А они спасли много жизней.

Книга основана исключительно на личных рассказах и воспоминаниях, является хроникой и документированием борьбы за освобождение Арцаха. Истории медицинских работников в книге часто пересекаются и отождествляются, поскольку они были очевидцами, свидетелями и участниками одних и тех же событий войны. Именно это и является документалистикой, когда одну и ту же историю рассказывают разные люди.

В контексте военной медицины неоценим вклад врача из Арцаха Валерия Марутяна, благодаря которому, собственно, и были созданы первые госпитали и заложены основы военной медицины. Благодаря доктору Марутяну и его команде в полевых госпиталях во время Арцахской войны было проведено более 11 000 операций, и 8 000 солдат вернулись на поле боя.

В этом сборнике читатели прочитают много рассказов о том, как наши медицинские работники оперировали, лечили, ухаживали, а главное, проявляли гуманное отношение к раненым азербайджанским пленным, азербайджанским женщинам, детям, старикам. Таких историй много, трогательных и человеческих. Армянские медицинские работники, будь то врачи или медсестры, руководствовались исключительно клятвой Гиппократа. Именно потому в ближайшее время книгу планируется перевести на английский язык, чтобы эти важные эпизоды стали доступными и для зарубежных читателей, чтобы в международных судах не проводились сравнения между армянами и азербайджанцами. Рассказы книги, напоминающие дневник войны, могут стать исключительным образцом учебника по гуманности.

Нелегко было находить врачей, медсестер, фельдшеров, которые три десятилетия назад оказывали медицинскую помощь в первой Арцахской войне. Некоторые из них живут сегодня за пределами Арцаха и Армении, а некоторые либо погибли во время войны, либо скончались после войны. Предварительный список медицинских работников предоставил полковник Самвел Геворгян, хирург Степанакертского центрального военного госпиталя, военный врач, но список из 116 медицинских работников дополнялся от рассказа к рассказу, от беседы к беседе. Есть имена, которые не удалось найти, их следы, так сказать, затерялись, некоторые из них уклонились от интервью по разным причинам, а некоторых уже нет в живых. Вместе с историей каждого медицинского работника вставлены его биографические данные, носящие скорее символический, чем энциклопедический характер.

Основной целью написания книги было найти всех тех самоотверженных медицинских работников, которые непрерывно (недели, месяцы, годы) находились на переднем крае поля боя, в полевых госпиталях, оценить их героический труд хотя бы таким образом. Люди не знают этих самоотверженных героев, сражавшихся за жизнь каждого солдата, ведь на войне, как говорят солдаты: «Наверху Бог, а на земле - врач». Медицинские работники, сутками не выходившие из операционной, видели весь ужас войны. После войны о них совсем забыли, не выразили даже простой благодарности. Имена многих мы не найдем в книгах и энциклопедиях, но они еще ждут, когда наступит их время.