Работы по реконструкции дороги в обход Лачина начнутся в августе

Работы по реконструкции автомобильной дороги М-12 Тех-Корнидзор начнутся в августе 2022 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ответ на запросы СМИ сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур РА.

Речь идет о новой дороге в обход Лачина. Пунктом 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года было установлено, что по соглашению сторон в течение последующих трех лет будет определен проект строительства нового маршрута вдоль Лачинского коридора, который обеспечит связь между Нагорным Карабахом и Арменией. В дальнейшем для охраны этого маршрута туда будет переброшен российский миротворческий контингент.