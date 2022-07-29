Армяно-грузинское сотрудничество в области ветеринарии будет развиваться по новым направлениям

В рамках рабочего визита в Республику Грузия делегация Армении под руководством главы Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов РА Георгия Аветисяна приняла участие в семинаре, посвященном деятельности ветеринарных служб обеих стран и вопросам сектора.

Как сообщает «Арменпресс», глава ИОБПП представил доклад «Ветеринарная служба в Армении, обязанности и иерархическая структура, цепочка подчинения».

Георгий Аветисян представил вопросы, связанные с профилактикой и борьбой с инфекционными и неинфекционными болезнями животных в Армении, зооэпидемическими и ветеринарно-санитарными комплексными мероприятиями, ветеринарной деятельностью, регистрацией и подсчетом сельскохозяйственных животных и с организацией государственного контроля забоя животных.

Он подчеркнул важность армяно-грузинского сотрудничества, отметив, что подобные обсуждения специалистов партнерских учреждений будут способствовать внедрению более эффективного, современного и международного контроля норм в области ветеринарии в обеих странах.

Специалисты двух стран особо подчеркнули разработку совместных мер, направленных на борьбу с болезнями, общими для человека и животных, с целью предотвращения возможности их проникновения из страны в страну.

Также был затронут вопрос обмена информацией между соседними странами, было подчеркнуто, что совместное обсуждение вопросов способствует поддержанию зооэпидемической стабильности в регионе и активизации торговых отношений.

На семинаре также были зачитаны доклады на темы, связанные с деятельностью ветеринарной службы Грузии, системами идентификации, регистрации и прослеживаемости животных обеих стран, а также с лабораторными возможностями.