Госдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлн
12:18, 29 Июль 2022
Государственный долг Германии по итогам 2021 года достиг исторического максимума, достигнув €2,32 трлн. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
"Государственный долг по итогам 2021 года вырос на 6,8% (или €148,3 млрд) по сравнению с итогами 2020 года, достигнув самого высокого уровня за всю историю ведения статистики", - говорится в публикации.
Ведомство объяснило рост "мерами по борьбе с пандемией коронавируса".
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