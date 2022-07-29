Госдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлн

Государственный долг Германии по итогам 2021 года достиг исторического максимума, достигнув €2,32 трлн. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

"Государственный долг по итогам 2021 года вырос на 6,8% (или €148,3 млрд) по сравнению с итогами 2020 года, достигнув самого высокого уровня за всю историю ведения статистики", - говорится в публикации.

Ведомство объяснило рост "мерами по борьбе с пандемией коронавируса".