Китай начал военные учения в Южно-Китайском море

Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море, сообщило управление морской безопасности провинции Гуандун.

Отмечается, что маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.

Других подробностей не приводится.

Военные учения проходят на фоне начала азиатского турне спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Известно, что делегация посетит Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что Пелоси может приехать и на Тайвань, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как подчеркивал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на Тайвань нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия Китая не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.