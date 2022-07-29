Законопроект Сената об ассигнованиях предполагает выделить на гуманитарную помощь Арцаху и на разминирование $ 2 млн

Комитет по ассигнованиям Сената США 28 июля обнародовал законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год, который подтверждает 907-ю поправку к Акту в поддержку свободы и предполагает выделить 2 миллиона долларов на поддержку разминирования в Арцахе, а также на гуманитарную помощь перемещенным армянам. Об этом «Арменпресс» сообщили в Армянской Ассамблее Америки.

В частности, в докладе Комиссии говорится, «выделение до 2 000 000 долларов на гуманитарное разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов в районах, затронутых боевыми действиями в ходе нагорно-карабахского конфликта, при условии предварительной консультации с Комитетами по ассигнованиям», а также «на гуманитарную помощь лицам, перемещенным вследствие нагорно-карабахского конфликта».

В июне Палата представителей приняла свою версию законопроекта, предусматривающего выделение 60 миллионов долларов помощи Армении и 2 миллионов долларов на разминирование в Арцахе. Законопроект Палаты представителей также включал раздел, посвященный 907-й поправке к Акту в поддержку свободы.

«Постоянная поддержка и участие США остаются очень важными. Ассамблея продолжит работу с Палатой представителей и Сенатом, чтобы обеспечить наилучший результат для помощи армянскому народу», - сообщила Мариам Халоян, директор Ассамблеи по связям с Конгрессом.

907-я поправка к Акту в поддержку свободы, принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает помощь Азербайджану лишь гуманитарной помощью. Она предполагает, что США не должны оказывать поддержку правительству Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шаги по прекращению блокады и вариантов применения силы против Армении и Арцаха.