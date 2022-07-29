Кисида станет первым премьером Японии, который примет участие в конференции стран ДНЯО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в открывающейся на следующей неделе обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Глава японского правительства будет присутствовать на таком мероприятии впервые. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

"Премьер-министр Кисида посетит Нью-Йорк для участия в обзорной конференции [сторон] ДНЯО. Это будет первое участие главы японского правительство в этой конференции", - сказал Кихара. По его словам, Токио продолжит прилагать различные усилия с целью достижения безъядерного мира.

Обзорная конференция, посвященная рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, проводится раз в пять лет. 10-я встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии ковида на 1-26 августа текущего года.

Главы японского правительства ранее никогда не принимали участия в таких мероприятиях. Кисида, избирательный округ которого находится в Хиросиме, пострадавшей от американской атомной бомбардировки в 1945 году, активно выступает за ядерное разоружение. В 2015 году он, будучи главой МИД, выступал на конференции с речью.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.