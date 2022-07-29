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Государственный совет по защите культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха созвал второе заседание

Государственный совет по защите культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха созвал второе заседание

28 июля под председательством государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна состоялось второе заседание Государственного совета по охране культурного наследия на оккупированных территориях Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и по связям с общественностью Аппарата государственного министра Арцаха.

Артак Бегларян высоко оценил работу по сбору фактов, осуществленную за короткий период после формирования совета, и обсудил с членами совета вопросы, касающиеся направления и объемов предстоящих работ.

С докладом о ходе выполнения плана мероприятий Государственного совета по защите культурного наследия на оккупированных территориях Республики Арцах выступил секретарь совета Сергей Шахвердян. Следующим вопросом повестки дня было утверждение списков коллекций музеев и выставочных залов, оставшихся на оккупированных территориях Республики Арцах.

Заинтересованное обсуждение развернулось по поводу проведения различных исследовательских и информационных мероприятий и уточнения предстоящих задач совета и уполномоченных органов.
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