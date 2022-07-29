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NBC: Пелоси намерена посетить Японию, Республику Корея и Сингапур

NBC: Пелоси намерена посетить Японию, Республику Корея и Сингапур

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет свое турне по Азии в пятницу, относительно возможной поездки на Тайвань решение пока не принято. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их данным, Пелоси посетит страны - союзницы США в регионе, в том числе Японию и Южную Корею, а также Малайзию и Сингапур.

"Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днем, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как "неопределенная“, - говорится в сообщении канала. 


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