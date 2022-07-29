Европейские индексы - 28-07-22
МОСКВА, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.88% и составил 13282.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.30% и составил 6339.21 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 7345.25 пункта, а российский RTSI снизился на 1.40% и составил 1137.82 пункта.
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