Европейские индексы - 28-07-22

МОСКВА, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.88% и составил 13282.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.30% и составил 6339.21 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 7345.25 пункта, а российский RTSI снизился на 1.40% и составил 1137.82 пункта.