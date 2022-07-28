Нидерланды поддерживает Армению в вопросе возвращения военнопленных: посол Нидерландов

Официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Нидерланды был важен, прежде всего, с политической точки зрения, чтобы показать двум странам, что Республика Армения и Королевство Нидерландов имеют контакты и связи на самом высоком уровне, на уровень премьер-министров. Об этом в интервью Арменпресс по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерс.

По словам посла, в ходе визита также было подчеркнуто, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поддерживает премьер-министра Никола Пашиняна в его усилиях по укреплению демократии, верховенства закона и прав человека в Армении.

«Конечно, мы также зафиксировали тяжелое положение Армении в последние годы, и в этом контексте премьер-министр Рютте направил важный посыл по возвращению армянских военнопленных на родину, подчеркнув, что Нидерланды на стороне Армении и делает все, чтобы их вернуть», — добавил посол Нико Схермерс.