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Вследствие обстрела со стороны азербайджанцев пострадали окна и дверь дома жителя Арцаха

Вследствие обстрела со стороны азербайджанцев пострадали окна и дверь дома жителя Арцаха

Житель общины Кармир Шука В.Шахназарян 28 июля в 16:50 обратился в полицию с заявлением о том, что окно кухни второго этажа и входная дверь его частного дома повреждены в результате выстрелов, произведенных противником на в тот же день около 11:45.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Республики Арцах, во дворе у обратившегося в полицию жителя также были обнаружены 8 пуль калибра 7,62 мм. Размер ущерба уточняется.

Как сообщалось ранее, ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, 27 и 28 июля открыли огонь по боевым позициям АО Арцаха, расположенным на участке населенных пунктов Тонашен, Кармир Шука и Тагавард.

В МВД Арцаха уточнили, что ВС Азербайджана также обстреляли населенные пункты Тагавард и Кармир Шука Мартунинского района республики. «В Мартунинском районном отделе полиции сообщили, что около 11:45 азербайджанцы в течение примерно 20 минут вели интенсивный огонь из различного огнестрельного оружия в направлении общин Тагавард и Кармир Шука», — говорится в сообщении ведомства.


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