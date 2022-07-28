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Министр энергетики Австрии заявила о снижении зависимости от газа из России

Министр энергетики Австрии заявила о снижении зависимости от газа из России

Зависимость Австрии от поставок российского газа снизилась и составляет теперь менее 50%. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в четверг министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.

Во вторник Гевесслер сообщила, что Австрии в 2022 году уже удалось сэкономить около 10% от потребления газа в 2021 году.

"Мы снизили нашу зависимость от российского природного газа до менее 50%", - написала Гевесслер в Twitter.

В среду канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что федеральное правительство впервые создаст государственный резерв газа, который будет храниться до 1 ноября. По его словам, в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%.

Нехаммер в апреле заявлял, что страна получает 80% "голубого топлива" из России и потребуется несколько лет, чтобы отказаться от них.


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