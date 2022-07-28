Глава МИД Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили широкий круг вопросов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 июля принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, спецпредставителя главы МИД РФ Игоря Ховаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также нагорно-карабахского конфликта.

Министром Мирзояном была подчеркнута важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии со своим международным мандатом.