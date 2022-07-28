Глава МИД Армении встретился с председателем ГА ООН, главой МИД Мальдивской Республики 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 июля встретился с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом, находящимся в Армении с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив коллегу с успешным председательством в ГА ООН, министр Мирзоян высоко оценил вклад Абдуллы Шахида в противостояние современным глобальным вызовам и консолидацию усилий международного сообщества в этих целях, в основе которых лежит идея эффективной многосторонности.

Была подчеркнута важность сотрудничества между ООН и Арменией в направлении достижения целей устойчивого развития.

Арарат Мирзоян отметил, что Армения, будучи членом Совета ООН по правам человека, привержена продвижению глобальной повестки дня по защите прав человека. Абдулла Шахид, со своей стороны, высоко оценил эффективную деятельность Армении в СПЧ.

Министр Мирзоян подчеркнул, что одним из приоритетов сотрудничества Армении с ООН является продвижение повестки предотвращения геноцида, которая также включает защиту памяти и достоинства жертв геноцида. Было отмечено, что Армения придает важность укреплению потенциала ООН по раннему предупреждению и совершенствованию соответствующих механизмов предотвращения преступлений.

В ходе встречи стороны также подчеркнули важность обеспечения участия женщин в процессе принятия решений и выразили удовлетворение инициативой Мальдив по признанию 24 июля днем женщин-дипломатов, соавтором которой является Армения. резолюции.

Также были затронуты вопросы региональной стабильности и мира.

Министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул необходимость решения гуманитарных проблем, возникших вследствие развязанной Азербайджаном войны, в частности, репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также сохранения армянского культурно-исторического наследия Арцаха на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, и подчеркнул императив беспрепятственного доступа соответствующих структур ООН на эти территории.

Министр Мирзоян подтвердил приверженность Армении достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, отметив, что это единственный формат, имеющий международный мандат, в рамках которого могут быть обсуждены вопросы безопасности и защиты всех прав народа Нагорного Карабаха.

В рамках визита Абдулла Шахид также провел встречу с женщинами-дипломатами МИД Армении, в ходе которой была подчеркнута важность обеспечения равноправия женщин и мужчин и осуществления шагов в направлении расширения экономических возможностей женщин.