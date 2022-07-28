Парламент Молдовы продлил режим ЧП из-за ситуации в Украине на 60 дней

Парламент Молдовы на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Власти Молдовы 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации в Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 8 августа, правительство поддержало эту инициативу.

"Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 52 депутатов", - заявил Гросу.

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости без обращения к парламенту, который должен в августе уйти на каникулы.

Глава кабмина считает, что существует риск новой волны беженцев из южных районов Украины. Также Гаврилица отметила угрозу прекращения или сокращения объемов поставок газа, риски проблем с продовольственной безопасностью и логистикой экспортных товаров.

При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в обсуждении этого вопроса.