В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Польша поддерживает предложения по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось.

"Я скажу в целом, так как не знаю подробностей предложений, о которых идет речь, что Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнерами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем", - сказал Мюллер журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.