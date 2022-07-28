Выпускники Дипломатической школы стали основой нашей внешнеполитической службы: глава МИД Армении

Министра иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью на церемонии вручения сертификатов выпускникам Дипломатической школы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи Мирзояна отметил:

“Уважаемый председатель Генеральной Ассамблеи ООН,

Уважаемый посол Габриелян,

Уважаемые выпускники,

Прежде чем перейти к основной части моей речи, еще раз хочу поприветствовать ваш визит в Республику Армения, господин Шахид. За довольно насыщенные три дня Вы провели значимые встречи как с моими коллегами из исполнительных и законодательных органов, так и с представителями гражданского общества. И я очень рад, что Вы приняли также мое приглашение принять участие в церемонии вручения сертификатов выпускникам курса «Международные отношения и дипломатия» Дипломатической школы.

Обращаясь к главным действующим лицам дня,

Дорогие выпускники,

Сердечно поздравляю Вас с успешным завершением курса «Международные отношения и дипломатия» Дипломатической школы. Действительно, сегодня Вы достигли еще одной вершины в своей жизни. И независимо от того, кто из Вас в ближайшее время пополнит ряды дипломатов Республики Армения, а кто продолжит свой путь по другим направлениям, внося свой вклад в продвижение различных сфер общественной жизни, сегодня все преуспели.

Почему? Потому что те знания, опыт и группа единомышленников, которые вы приобрели за год обучения в школе, будут служить на благо вам и будут с вами всю оставшуюся жизнь. Каким бы изменчивым и полным сюрпризов не был бы нынешний мир, неизменным остается одно: в основе успеха любой инициативы и дела лежит вооруженный передовыми знаниями, навыками и способностями человек. И в Дипломатической школе Республики Армения вы получили возможность идти нога в ногу с достижениями мировой научной мысли и профессиональных навыков. От теории международных отношений до переговоров реальной жизни, от анализа внешней политики до навыка ориентироваться в сложной ситуации- все это является прочной основой для успеха в любой сфере.

Уважаемые присутствующие,

Дипломатическая школа Армении за 13 лет своей деятельности выпустила около двухсот выпускников, значительная часть которых стали дипломатами и сегодня успели стать основой нашей внешнеполитической службы. Здесь хочу выразить слова признательности директору дипломатической школы господину Габриеляну за вклад в дело смены поколений дипломатов и содействие развитию человеческого и профессионального потенциала в дипломатической системе.

Хочу подчеркнуть, что, пожалуй, нет лучшего времени для того, чтобы стать дипломатом. Происходящие в мире переломные изменения, существующая в нашем регионе ситуация создают большие вызовы, но в то же время создают большие возможности для дипломата с гибкой мыслью, инновационным подходом и непоколебимой волей для самовыражения, внесения реальных изменений в свою сферу и создания дополнительной ценности для своего народа.

В этих условиях дипломатическая служба, в том числе дипломатическая служба Республики Армения, стала намного важнее, ответственнее и требует гораздо большего самопожертвования. И, несмотря на большие требования и не очень большие ресурсы, я уверен, что мы примем вызов и осуществим возложенную на нас миссию во благо армянского народа и продвижения всего человечества.

Дорогие выпускники,

Еще раз поздравляю вас и желаю успехов в вашей дальнейшей профессиональной деятельности. Я надеюсь скоро встретить многих из вас здесь в повседневной работе”.