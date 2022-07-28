Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна сегодня состоялось заседание совета правления “Программы дорожного коридора Север-Юг, восстановления и благоустройства межгосударственной автомобильной дороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии, инвестиционной программы стабильного городского развития и программы модернизации Северного коридора”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в заседании приняли участие министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр окружающей среды Акоп Симидян, мэр Еревана Грачья Саркисян, а также представители других заинтересованных государственных органов.

Напомним, что в рамках Инвестиционной программы стабильного городского развития в этом году уже сдан в эксплуатацию участок дороги Аргаванд-Ширак, а участок дороги Бабаджанян-Аштарак планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года.

В целях бесперебойного завершения процесса реализации проекта в ходе заседания был обсужден ряд вопросов, связанных с выполнением текущих работ по отчуждению некоторых земельных участков и т.д.