Азиатские индексы выросли - 28-07-22

ТОКИО, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.36% и составил 27815.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.16% и составил 1948.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3282.58 пункта, а HANG SENG снизился на 0.23% и составил 20622.68 пункта.