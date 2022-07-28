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В Сюникской области пройдет армяно-иранский культурно-кулинарный фестиваль «Навасард»

В Сюникской области пройдет армяно-иранский культурно-кулинарный фестиваль «Навасард»

В городе Сисиан Сюникской области Армении 10-11 августа пройдет армяно-иранский культурно-кулинарный фестиваль под названием «Навасард».

Как сообщили Арменпресс в Армянской федерации туризма, фестиваль планируется провести в течение двух дней. В первый день участвующие в фестивале армянские и иранские команды приготовят и представят в павильонах разнообразие и историю своей кухни, начиная с урартско-ахеменидского периода.

В культурной и музыкальной зонах будут представлены пение, танцы, музыка, произведения искусства, ремесла. Перед вышеупомянутой основной частью фестиваля будет организован конкурс между командами-участницами в разных номинациях, а по окончании фестиваля состоится церемония награждения.

11 августа в 03:00-05:00 запланировано посещение историко-культурного заповедника «Зорац Карер» для наблюдения за звездами, где струнный квартет также исполнит армянскую классическую музыку. В 04:00 во время восхода созвездия Айка на скрипке прозвучит произведение Комитаса «Журавль».


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