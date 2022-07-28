На шельфе Кот-д'Ивуара обнаружили новое месторождение нефти и газа

Новый и крупный нефте- и газоносный участок открыт на шельфе Кот-д'Ивуара в Гвинейском заливе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом объявило в четверг министерство шахт, нефти и энергетики африканской страны.

"Открытие сделано на блоке, который примыкает к месторождению "Балейн", найденном осенью 2021 года, - цитирует его агентство Франс Пресс. - Тем самым уже имеющиеся в данном районе изученные углеводородные запасы увеличиваются на 25%".

Месторождение "Балейн", находящееся в 60 км от побережья Кот-д'Ивуара, имеет около 2 млрд баррелей нефти и 2,4 трлн кубических футов газа. Новый участок примыкает к нему с востока. Их совокупные запасы сейчас оцениваются в 2,5 млрд баррелей нефти и 3,3 трлн кубических футов газа.

На текущий день Кот-д'Ивуар производит в сутки 30 тыс. баррелей нефти. Однако в последние годы в стране и на ее морском шельфе были открыты крупные нефтяные и газовые месторождения.