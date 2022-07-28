Днем 28 июля температура воздуха в Армении повысится еще на 1-2 градуса. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, в зонах долин и предгорья республики будет сохраняться повышенная пожароопасная ситуация.

Во второй половине дня 28 и 29 июля осадков на территории республики не ожидается. Во второй половине дня 30-31 июля, 1-2 августа в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с. В предгорьях Армавира, Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Ереване во второй половине дня 28, 29-31 июля, 1-2 августа осадков не ожидается. В вечерние часы - усиление ветра до 15-20 м/с.

Климатические данные города Еревана на 29 июля разных лет:

Максимальная температура воздуха: 38,5°C - 2000 г.

Минимальная температура воздуха: 12,6°C - 1985 г.

Средняя дневная температура воздуха - 25,4 ° C.