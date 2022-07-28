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Подразделения ВС Азербайджана стреляли и в направлении Тонашена: Минобороны Арцаха сообщает подробности

Подразделения ВС Азербайджана стреляли и в направлении Тонашена: Минобороны Арцаха сообщает подробности

Министерство обороны Республики Арцах представило подробности нарушения режима прекращения огня подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.

«27 и 28 июля подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении боевых позиций ВС Арцаха Тонашен и Кармир Шука, расположенных на Тагавардском участке. С армянской стороны потерь нет. О случившемся было проинформировано руководство российской военной группировки, выполняющей миротворческую миссию в Республике Арцах», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МО Арцаха.


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