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Никол Пашинян поздравил президента Перу с Днем независимости

Никол Пашинян поздравил президента Перу с Днем независимости

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил поздравительное послание президенту Республики Перу Хосе Педро Кастильо Терронесу. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в послании, в частности,  говорится:

«Ваше превосходительство!

От имени народа Армении и от себя лично поздравляю Вас и дружественный народ Перу с Днем независимости!

Армения придает важность развитию и укреплению дружественных отношений с Перу как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем построить более амбициозную и предметную повестку дня во благо наших стран и народов.

Ваше превосходительство! Примите заверения в моем глубоком уважении».


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