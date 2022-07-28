Арман Меликсетян присоединился к «Алашкерту»

«Алашкерт» подписал контракт с голкипером Арманом Меликсетяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.

27-летний вратарь является кандидатом в сборную Армении, его представила молодежная сборная страны.

За свою клубную карьеру Меликсетян играл в «Арарате», «Арцахе», «Гандзасаре» и в «Ване».

Чемпионат Армении по футболу стартует 29 июля. В первом туре турнира состоятся следующие матчи: «Лернаин Арцах» – «Ван», «Ноа» – «Алашкерт», «Пюник» – «Арарат», ЦСКА – «Ширак» и «Урарту» – « Арарат-Армения».