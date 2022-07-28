Иранская разведка сообщила о нейтрализации на территории страны группировки, которая действовала в интересах израильской разведки "Моссад". Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство ISNA.

"Разведка Ирана выявила и арестовала членов шпионской организации, связанной с Израилем, - цитирует агентство заявление министерства информации (разведки) Ирана. - После предложения лидера одной из сепаратистских организаций, который в прошлом работал на Израиль, члены этой группировки связались с представителем "Моссада".

Отмечается, что всего были задержаны пять человек.

Власти Ирана за последнее время неоднократно заявляли о выявлении группировок на территории страны, работающих на Израиль. Так, 22 мая агентство ISNA сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в сотрудничестве с министерством разведки страны обезвредил группировку, работавшую в интересах израильских спецслужб.