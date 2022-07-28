Правительство выделило более 850 млн драмов на строительство и реконструкцию нескольких медучреждений

По решению правительства РА на строительство и реконструкцию медицинских учреждений Министерству здравоохранения РА выделено 851 млн драмов. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства министр здравоохранения РА Анаит Аванесян отметила, что выделенные средства будут направлены на реконструкцию и строительство нескольких медицинских центров, а также на подготовку проектно-сметной документации на строительство нового медицинского центра.

«Будут капитально отремонтированы Национальный центр инфекционных болезней, Медицинские центры Вагаршапата Армавирской области, Аштарака Арагацотнской области. Для поликлинического корпуса Арташатского медицинского центра Араратской области, а также для медицинского центра «Ташир» Лорийской области и Медицинского центра «Наири» Котайкской области будут построены новые здания. Кроме того, будет составлен пакет проектно-сметной документации на строительство нового корпуса и медицинского центра «Артик», - сказала Анаит Аванесян.

Медицинские центры будут оснащены всем необходимым новым оборудованием и имуществом. По словам министра, цель - оказание доступной качественной медицинской помощи в условиях сбалансированного развития общин.

«До конца года у нас будет полный комплект проектно-сметной документации еще для 6 медицинских учреждений. Строительство и реконструкцию части из них планируется начать в этом году. При сохранении таких темпов строительства будет выполнено обещание по реконструкции и переоснащению не менее 50 медицинских центров, запланированное по программе правительства.

В ближайшее время произойдет изменение направления капитальных затрат, и мы сосредоточим свое внимание на улучшении условий строительства для первичного звена здравоохранения», - добавила министр.