Армянские арбитры продолжат обслуживать матчи Лиги конференций

Арбитры из Армении продолжат обслуживать международные матчи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола РА, уточняя, что 28 июля в столице Боснии Сараево состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами «Тузла Сити» (Босния и Герцеговина) и «АЗ Алкмар» (Нидерланды). Главный арбитр матча - Ашот Галтахчян. Ему будут помогать Атом Севгулян и Арутюн Амбарцумян. Четвертым официальным лицом будет Артем Гаспарян.

В тот же день в эстонском городе Лилекула состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Левадией» (Эстония) и «Хибернианс» (Мальта). Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Генрихом Налбандяном. Артур Гдлян и Ваник Симонян - ассистенты арбитра. Четвертым официальным лицом встречи является Завен Ованнисян.