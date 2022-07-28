Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль 2022

Армянские арбитры продолжат обслуживать матчи Лиги конференций

Армянские арбитры продолжат обслуживать матчи Лиги конференций

Арбитры из Армении продолжат обслуживать международные матчи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола РА, уточняя, что 28 июля в столице Боснии Сараево состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами «Тузла Сити» (Босния и Герцеговина) и «АЗ Алкмар» (Нидерланды). Главный арбитр матча - Ашот Галтахчян. Ему будут помогать Атом Севгулян и Арутюн Амбарцумян. Четвертым официальным лицом будет Артем Гаспарян.

В тот же день в эстонском городе Лилекула состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Левадией» (Эстония) и «Хибернианс» (Мальта). Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Генрихом Налбандяном. Артур Гдлян и Ваник Симонян - ассистенты арбитра. Четвертым официальным лицом встречи является Завен Ованнисян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]