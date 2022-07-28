Азербайджанские военные в течение почти 20 минут вели огонь по общинам Арцаха Тагавард и Кармир Шука: пострадавших нет
13:07, 28 Июль 2022
Вооруженные силы Азербайджана открыли беспорядочный огонь в направлении населенных пунктов Республики Арцах Тагавард и Кармир Шука. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Арцах.
«Мартунинское районное управление полиции сообщило, что около 11:45 азербайджанцы в течение примерно 20 минут вели интенсивный огонь из огнестрельного оружия различного колибра в направлении общин Тагавард и Кармир Шука.
Жертв нет.
В настоящий момент силовые структуры республики проводят проверки вместе с российскими миротворческими силами», - сообщили в МВД Арцаха.
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