Землетрясение в приграничной зоне Азербайджан-Грузия ощущалось и в Тавушской области

28 июля в 10:39 по местному времени (в 06:39 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА в приграничной зоне Азербайджан-Грузия, в 35 км к северо-востоку от города Шамхор, было зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.07 северной широты и 46.29⁰ восточной долготы, с глубиной очага 10 км, магнитудой в 3.7.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов.

Землетрясение ощущалось и в селе Коти Тавушской области, силой в 2-3 балла.