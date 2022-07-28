Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль 2022

Министр юстиции представил, на каком этапе находятся работы по конституционным реформам

Министр юстиции представил, на каком этапе находятся работы по конституционным реформам

На данном этапе профессиональная комиссия по конституционным реформам ведет работы на различных встречах в Ереване и в областях, фиксируя проблемы и намечая их решения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства 28 июля сообщил министр юстиции РА Карен Андреасян.

«Сейчас комиссия активно работает в областях и в Ереване в рамках различных встреч. 5 членов комиссии зафиксируют все проблемы и решения, и с сентября начнут представлять их в прямом эфире Совету конституционных реформ и всем нам», - сказал Андреасян.

Относительно сроков министр ничего конкретного не сказал. По его словам, сроки зависят от динамики работ.


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