Министр юстиции представил, на каком этапе находятся работы по конституционным реформам

На данном этапе профессиональная комиссия по конституционным реформам ведет работы на различных встречах в Ереване и в областях, фиксируя проблемы и намечая их решения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства 28 июля сообщил министр юстиции РА Карен Андреасян.

«Сейчас комиссия активно работает в областях и в Ереване в рамках различных встреч. 5 членов комиссии зафиксируют все проблемы и решения, и с сентября начнут представлять их в прямом эфире Совету конституционных реформ и всем нам», - сказал Андреасян.

Относительно сроков министр ничего конкретного не сказал. По его словам, сроки зависят от динамики работ.