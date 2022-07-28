Группа бывших представителей Республиканской и Демократической партий США создает политическую партию, которая, по их замыслу, должна стать третьей политической силой в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Новая партия получила название Forward ("Вперед"), ее председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Основатели партии надеются, что их политическое объединение станет жизнеспособной центристской альтернативой республиканцам и демократам.

Создатели партии видят своими основными целями "вдохнуть новую жизнь в справедливую, процветающую экономику" и "дать американцам больше выбора во время голосования и большую уверенность в правительстве, которое работает".

Стартовый бюджет партии составит $5 млн. Новое политическое объединение планирует завершить регистрацию и участвовать вместе с республиканцами и демократам в выборах во всех 50 штатах в 2024 году.

Основатели нового политического движения полагают, что "рекордное число американцев" в настоящее время хотят формирования третьей политической партии, способной предоставить альтернативу расколотому американскому обществу.