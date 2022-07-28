Мурад Папазян сообщил о начале судебного процесса для восстановления права въезда в Армению

Председатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян заявил, что он в судебном порядке попытается восстановить свое право на въезд в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом Папазян сообщил на своей странице в Facebook.

«Я принял решение о восстановлении своего права на законных основаниях, для чего доверил свою защиту депутату Национального собрания Арцвику Минасяну, представляющему меня, и адвокату Сирануш Саакян, которых уполномочиваю совершить все необходимые действия. 25 июля Арцвик Минасян уже направил письмо по этому вопросу в СНБ с требованием пересмотреть это решение. В правовом поле СНБ имеет 5 дней, чтобы ответить на письмо, на основании чего мы решим, какое продолжение дать тому делу», - сообщил Папазян, опровергнув информацию, что он участвовал или организовывал демонстрацию против премьер-министра Никола Пашиняна в Париж 1 июня 2021 г.

Он заявил, что будет бороться всеми законными способами, чтобы восстановить свое право на въезд в Армению.

22 июля в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА сообщили «Арменпресс», что въезд Мурада Папазяна в Армению запрещен на основании пунктов «Г» и «З» статьи 8 Закона Республики Армения «Об иностранцах».

"Этот человек является одним из лиц, организовавших 1 июня прошлого года нападение на колонну правительственной делегации во главе с премьер-министром возле посольства РА во Франции. В сторону колонны были брошены различные вещи и предметы. На автомобиль с государственным флагом премьер-министра было совершено нападение, и лишь благодаря усилиям французской полиции и сил безопасности ситуация была преодолена. Свидетельства об этом опубликованы в различных СМИ, также есть и видеоролики в Интернете. Не только упомянутому вами лицу, но и активным участникам нападения запрещен въезд в Республику Армения. При этом, у Республики Армения нет никаких оговорок ни к одному из участников мирных акций. А организаторам и участникам нападений въезд в Республику Армения запрещен в соответствии с законом", - сообщили в Аппарате премьер-министра.