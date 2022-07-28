Посольству Армении в России были переданы личные вещи адмирала Исакова для экспозиции музея «Мать Армения»

27 июля в актовом зале посольства РА в России состоялась торжественная церемония передачи личных вещей легендарного адмирала советского флота, Героя Советского Союза Ивана Исакова (Ованес Тер-Исаакян) из коллекции Дмитрия Хмелева для экспозиции музея «Мать Армения» МО РА.

Как сообщили «Арменпресс» в Минобороны РА, в мероприятии приняли участие представители Минобороны РА, МИД РФ, Музея Победы в Москве, Центрального музея Вооруженных сил России, Дома офицеров им. К. Е. Ворошилова Самарского гарнизона, дипломаты и сотрудники посольства.

В приветственном слове чрезвычайный и полномочный посол РА в России Вагаршак Арутюнян выразил признательность Дмитрию Хмелёву, подчеркнув важность сохранения памяти о выдающихся деятелях и героях народов Армении и России. Глава дипломатического представительства коснулся деятельности адмирала Исакова как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период.

На мероприятии также выступили военный атташе посольства РА, генерал-майор Армен Лалаян, советский и российский военный деятель Дмитрий Хмелев, академик РАН, вице-адмирал Ашот Саркисов и представитель Минобороны России, капитан 1-го ранга Валерий Лапин.

Среди переданных предметов – личные фотографии, поздравительные телеграммы: трехкратного Героя Советского Союза Семена Буденного, двукратного Героя Советского Союза Ованнеса Баграмяна и других. В последнее время эти предметы хранились в музее Самарского гарнизона.