Более 500 военнослужащих смогут воспользоваться программой кредитования приобретения жилья

На заседании правительства Армении был одобрен проект Министерства обороны РА, согласно которому более 500 военнослужащих получают возможность воспользоваться программой доступного кредитования для приобретения жилья. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 28 июля заместитель министра обороны Арман Саркисян отметил, что утверждение проекта все, кто внесены в жилищный проект 2022 года, получат справки для кредитования.

«Всем военнослужащим офицерского состава и старшего унтер-офицерского состава Министерства обороны и военнослужащим-контрактникам, подавшим заявки в 2022 году, предоставится возможность воспользоваться программой долгосрочного ипотечного кредитования на доступных и льготных условиях для приобретения квартиры или жилого дома, либо строительства жилого дома. В случае принятия проекта еще 526 военнослужащих получат необходимые для зачисления удостоверения. Приоритетный доступ к программе получат и военнослужащие, поступившие в военные учебные заведения до 1 июля 2022 года и направленные на постакадемическую контрактную военную службу после окончания учебного заведения, при условии обращения в течение 5 лет после окончания обучения», - пояснил Арман Саркисян.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян отметил, что предусмотрена государственная субсидия в размере 10% от основной суммы и 3% от установленной процентной ставки.

«В 2022 году зарегистрировано 1 018 военнослужащих с заявками на данную программу. Из них 492 военнослужащим кредитные сертификаты были выданы в очередном порядке и по жеребьевке. В случае принятия данного проекта остальным 526 военнослужащим также будет выдано удостоверение, необходимое для их зачисления. Все военнослужащие на учете получат возможность воспользоваться этой важной программой, улучшающей их социальные гарантии», - сказал Амбарцум Матевосян.