В США выявили рекордное число новых случаев оспы обезьян за сутки

Рекордное число новых случаев заболевания оспой обезьян выявлено в США за сутки - 1048. Данные опубликованы в четверг на официальном сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сейчас на территории США насчитывается 4639 заболевших оспой обезьян. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте - Испания, где зафиксировано 3738 инфицированных.

Как сообщили в пресс-службе ЦКПЗ, рост выявленных случаев заболевания, вероятно, "вызван расширением возможностей для проведения тестирований".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. По данным главы организации, "в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти".