В рамках стратегии на 2022-2030 годы Армения приняла политику, направленную на ликвидацию вирусных гепатитов

Вирусный гепатит по-прежнему остается одной из основных причин смертности во всем мире, ежегодно унося жизни более 1 миллиона человек. Преобладают случаи смерти от осложнений хронического вирусного гепатита В и гепатита С.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, в рамках стратегии на 2022-2030 годы Армения приняла политику, направленную на ликвидацию этой болезни. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году резко снизить заболеваемость с помощью внедрения услуг по уходу и лечению.

С 2020 года пациентам с хроническим вирусным гепатитом С бесплатно предоставляются противовирусные препараты прямого действия. Для обеспечения непрерывности программы на днях был утвержден протокол лечения больных вирусным гепатитом С новыми препаратами.

В 2022 году лечение от гепатита С в Армении прошли 517 пациентов.

С 1999 года в Армении проводятся прививки от гепатита В, благодаря которым среди детей до 14 лет не зарегистрировано острых случаев болезни. Вакцинация против гепатита В в мире пока не проводится.

Из министерства в очередной раз напоминают: гепатит передается половым путем, через кровь, при употреблении наркотиков, при инвазивном вмешательстве (медицинское и немедицинское -тату, маникюр, педикюр, пирсинг и т.д.), положительные случаи - от матери к ребенку, иногда и бытовым, контактным путем.

Раннее выявление вирусного гепатита является первой предпосылкой лечения, поэтому рекомендуется регулярное обследование, так как болезнь в основном протекает бессимптомно.

В Ереване и в регионах периодически организуются общественные мероприятия, бесплатные анонимные обследования с целью раннего выявления заболевания.