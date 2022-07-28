В Ширакской области по субвенционным программам будут проведены работы по асфальтированию и благоустройству

В рамках программ субсидирования в Ширакской области в 2022 году будут выполнены работы по асфальтированию более чем 14 км дорожного покрытия и по укладке плиток на 4 км. Будут проложены 21 км систем водоснабжения и 14 км оросительной системы, установлены 409 светильников, будут приведены работы по газификации, ремонту, благоустройству дошкольных и культурных учреждений.

Как сообщает «Арменпресс», самую крупную денежную заявку подала община Гюмри, около 3,3 млрд драмов. Большая часть этих денег будет направлена на прокладку улиц.

Община Ахурян представила 8 проектов: для детских садов, ремонта оросительной сети и прокладку улиц.

В Артике пройдут работы по асфальтированию, ремонту Домов культуры, строительству ирригационной системы и сети уличного освещения. Наряду с этим будут отремонтированы крыши шести многоквартирных домов.

Община Ани подала 7 программных заявок, 2 из которых для детских садов сел Исаакян и Ширакаван, были перенесены на следующий год из-за отсутствия комплексной экспертизы.

Для Ашоцка одобрено еще 6 проектов: строительство внутреннего газопровода, ремонт Домов культуры, асфальтирование, ремонт водопровода и приобретение оборудования.

Община Амасия представила всего 2 программы: для уличного строительства и уличного освещения.

Некоторые работы, начатые в прошлом году, были перенесены на этот год.

«Уже объявлены тендеры по всем социальным проектам, выбраны подрядные организации. В Гюмри работы по строительству улиц уже ведутся». Об этом «Арменпресс» сообщил заведующий Управлением программ развития, туризма и анализа Аппарата губернатора Ширакской области Карен Бадишян, добавив, что все отрасли, признанные приоритетными со стороны государства включаются в программы субсидирования. Карен Бадишян также сообщил, что в зависимости от программ государство и община выделяет различные суммы.

Коснувшись значения представленных программ субсидирования, он сообщил, что все они выбраны в результате общественных слушаний и вытекают из пятилетних планов развития.

Арменуи Мхоян