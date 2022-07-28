Япония вышла на первое место в мире по суточному приросту случаев ковида

Япония, где в течение всей пандемии коронавируса отмечались одни из самых низких показателей заболеваемости в мире, вышла на первое место среди всех стран по суточному приросту числа случаев ковида. Как передает Арменпресс, это следует из подсчетов ТАСС и статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию дел на среду за сутки в Японии было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, 26 июля в Европе таких случаев было зафиксировано 210,9 тыс.

27 июля максимум за исключением Японии был отмечен в США, где зарегистрировали более 117,5 тыс. случаев. Следом идут Южная Корея (100,3 тыс. случаев), Италия (88,7 тыс.) и Франция (87,6 тыс.).

Во время почти всей пандемии Япония демонстрировала одни из самых низких показателей заболеваемости ковидом в мире. В последние несколько недель, как отмечают власти, страна переживает седьмую волну пандемии. По мнению правительственной комиссии, резкий рост числа заболевших связан с распространением подварианта BA.5.

Несмотря на эпидемическую обстановку, правительство Японии не планирует вводить ограничения. Людей призывают проявлять бдительность и повторно вакцинироваться.