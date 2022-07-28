Сотрудники Омбудсмена посетили части призывного и мобилизационного пополнения Министерства обороны

Защитник прав человека продолжает следить за состоянием прав граждан во время летнего призыва 2022 года.

Во время летнего призыва сотрудники отдела по защите прав военнослужащих и членов их семей с учетом жалоб и сигналов, поступающих в Офис Защитника прав человека, посетили ряд подразделений Службы призывного и мобилизационного пополнения МО.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе ЗПЧ, в ходе визитов особое внимание было уделено ряду вопросов, связанных с правами граждан, призываемых на обязательную срочную военную службу, а также лиц, вовлеченных в учебные сборы.

Отдельно были затронуты проблемы, возникающие при проведении медицинских обследований и экспертиз, обжаловании решений, принятых в их рамках, предоставлении призывникам медицинских документов.

С руководителями подразделений Службы призывного и мобилизационного пополнения был обсужден ряд вопросов, связанных с привлечением и повышением привлекательности военной службы, образовательным цензом призывников, состоянием здоровья и жалобами, адресованными Защитнику.

Многочисленные вопросы системного характера подняли также руководители и представители данных подразделений.

В Офисе Омбудсмена подводятся итогов визитов и в соответствии с этим в компетентные ведомства будут направлены письма.