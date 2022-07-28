Европейские индексы выросли - 27-07-22

МОСКВА, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.53% и составил 13166.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 6257.94 пункта, британский FTSE вырос на 0.57% и составил 7348.23 пункта, а российский RTSI вырос на 1.58% и составил 1153.95 пункта.