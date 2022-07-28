Цены на цветные металлы - 27-07-22

ЛОНДОН, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.04% и составила 2422.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.33% и составила 7637.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.49% и составила 2013.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.12% и составила 21813.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.51% и составила 24344.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.49% и составила 3054.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.32% и составила 33907.06 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.