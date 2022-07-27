Страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя объединения.

"Цель - подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время", - заявил источник.

Помимо этого, страны Группы семи хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были гораздо ниже нынешних рыночных цен. Как пишет агентство, в G7 считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет "стимул продолжать ее".

Группа семи в прошлом месяце заявила, что будет стремиться ограничить цены на нефть из России, с тех пор прилагались усилия, чтобы заручиться поддержкой Китая и Индии, которые уже закупают нефть по цене ниже рыночной, отмечает Reuters. "Мы уже услышали от ряда стран Азии, что они заинтересованы в том, чтобы присоединиться к коалиции или лучше понять, на каком уровне будет установлена цена. Таким образом они смогут укрепить свою позицию в переговорах с Россией относительно будущих контрактов", - сказал агентству представитель G7, добавив, что объединение намерено назвать цену.

По словам источника, Китай и Индия заинтересованы в снижении затрат на импорт нефти.