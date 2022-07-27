300 бенефициаров соцпособий получат гранты на создание бизнеса в размере до 1,6 млн драмов

Для лиц, включенных в систему пособий на повышение уровня жизни семей, реализуется программа «Стимуляция мероприятий по социальной интеграции и самообеспечению в Армении», что дает им возможность перехода от зависимости от соцпособий к предпринимательской деятельности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, с группой семей, прошедших многоэтапный отбор, уже заключены договоры о предоставлении грантов до 1,6 млн драмов. На эти средства семьи создадут собственный бизнес на основе разработанных ими планов. До этого семьи посещали курсы и приобретали навыки управления бизнесом.

В официальной церемонии подписания договоров с 16 семьями приняли участие министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии Масанори Фукусима, директор офиса Всемирного банка в Армении Каролин Гегинат и др.

Директор армянского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат также подчеркнула важность программы, заявив: «300 семей-бенефициаров приобретают ряд деловых навыков и знаний благодаря обучению у тренеров и ежедневной поддержке со стороны социальных работников».