Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-07-22

ЕРЕВАН, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 июля, курс доллара США сократился на 1.58 драмa и составил 407.85 драм. Курс евро сократился на 1.40 драмa и составил 414.17 драм. Курс российского рубля сократился на 0.19 драмa и составил 6.79 драм. Курс британского фунта вырос на 0.67 драмa и составил 491.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 72.23 драмa и составила 22554.47 драм. Цена серебра сократилась на 3.77 драмa и составила 243.11 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.